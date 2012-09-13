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货币新闻 | 2012年 9月 13日 星期四 23:37 BJT

〔表格〕美国财政部标售30年期公债得标利率为2.896%,投标倍数为2.68

路透华盛顿9月13日电---美国财政部称,其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 2.896

中值 2.860

低值 2.800

价格/得标

价格 97.088998

高值得标比率 70.84%

投标倍数 2.68

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 13,000,001,500

总投标 34,884,951,500

竞争性投标得标 12,989,950,000

非竞争性投标得标 10,051,500

FED附加 0

初级市场交易商投标 23,982,000,000

初级市场交易商得标 6,357,550,000

直接投标 4,070,500,000

直接投标得标 1,606,500,000

间接投标 6,822,400,000

间接投标得标 5,025,900,000

发行细节

发行日 2012/09/17

到期日 2042/08/15

CUSIP码 912810QX9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 程琳

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