〔表格〕美国财政部标售30年期公债得标利率为2.896%,投标倍数为2.68

更新版 1-中国央行：防止资金脱实向虚及不合理加杠杆，实施好稳健中性货币政策
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透华盛顿9月13日电---美国财政部称,其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 2.896
中值 2.860
低值 2.800
价格/得标
价格 97.088998
高值得标比率 70.84%
投标倍数 2.68
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 13,000,001,500
总投标 34,884,951,500
竞争性投标得标 12,989,950,000
非竞争性投标得标 10,051,500
FED附加 0
初级市场交易商投标 23,982,000,000
初级市场交易商得标 6,357,550,000
直接投标 4,070,500,000
直接投标得标 1,606,500,000
间接投标 6,822,400,000
间接投标得标 5,025,900,000
发行细节
发行日 2012/09/17
到期日 2042/08/15
CUSIP码 912810QX9
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 李军;审校 程琳
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。