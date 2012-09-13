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货币新闻 | 2012年 9月 13日 星期四 22:49 BJT

〔希腊经济〕财长否认需第三轮救助的报导,称国家立场由总理和财长决定

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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