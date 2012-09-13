〔国际油市〕9月29日止四周OPEC石油日均出口料增加23万桶--分析师

更新版 1-中国央行：防止资金脱实向虚及不合理加杠杆，实施好稳健中性货币政策
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透伦敦9月13日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,在截至9月29日的四周内,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将增加23万桶.
根据Oil Movements提供的最新数据,截至9月29日四周,平均每日海运原油出口料为2,386万桶,截至9月1日止四周每日原油出口量为2,363万桶.
这是截至8月4日的四周以来的最大增幅.
"目前的情况是,石油日均产量在8月减少后开始反弹,这是导致出口增加的原因,"Oil Movements的梅森称.
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.OPEC在6月举行的会议上保持产量目标不变.(完)
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--编译 母红;审校 李军
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路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。