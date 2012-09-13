〔欧洲汇市〕英镑兑美元守在四个月高位下方,兑欧元下跌

* 对美联储将放宽政策的预期支撑了英镑

* 据称对冲基金在1.6130美元上方设置卖单

* 欧元/英镑涨至10周高位附近

路透伦敦9月13日电---英镑兑美元周四持稳于四个月高位下方,受对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将进一步放宽政策的预期支撑.这种预期带来对高风险货币的需求.

但英镑兑欧元下跌,因德国宪法法院放行欧洲稳定机制(ESM),欧洲央行大胆祭出新购债计划,使投资者对欧元区资产的信心不断增强,从而支撑了欧元.

交易商和分析师称,若美联储真推出第三轮购债计划,英镑兑美元或将进一步上涨,但若决策者按兵不动,英镑也将面临下跌风险.

英镑兑美元GBP=D4持平于1.6105美元,接近四个月高位1.6132.交易员称,从1.6130到1.6150美元都有对冲基金和主权投资者的英镑卖单.

英镑兑美元还接近一年时间里形成的约1.52至1.63美元区间的顶端,许多分析师称进一步上涨恐怕很难.

"市场已经在很大程度上消化了对美联储放宽政策的预期,所以要是到时候美联储不这样做,美元就可能上涨,英镑将会承压."Saxo Bank外汇策略师John Hardy表示.

"但这种情况出现的可能性比较小,我们预计美元将下跌.但话说回来,英镑将难以升穿4月高位1.63美元."

美国联邦储备理事会(美联储,FED)将于1630GMT公布政策决议声明.稍早公布的一周初请失业金报告令人失望,支撑了美联储将放宽政策的预期.

英镑兑欧元EURGBP=D4下跌,报0.80135英镑,接近周三所及10周高位0.8028.

"一些欧元空头受到逼仓,还可能出现更多这种情况,使欧元升穿0.81英镑."一名伦敦现汇交易员称.据悉,0.8025英镑上方有卖单.

摩根士丹利策略师在周四报告中称,预计欧元兑英镑未来数周将涨至0.82英镑,因欧债危机全面爆发、二线国家违约的风险下降.

但一些交易员认为,欧元兑英镑的涨势可能转瞬即逝,因英国经济看上去要优于欧元区.

周三数据显示,英国劳动力市场情况优于预期,而欧元区经济仍处于深度放缓状态,有预期认为欧洲央行未来数月恐怕不得不降息.(完)

--编译 程琳;审校 李军

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