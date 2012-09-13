〔英国债市〕英债因欧元区忧虑上扬,表现不及德债

路透伦敦9月13日电---英国公债周四上扬,但涨幅不及德债,对欧元区的忧虑重燃使德债受益更多,且英债不再受到票息再投资的支持.

德债交易商提到道琼斯援引一位国际货币基金组织(IMF)高级官员的话报导称,希腊将需要欧元区的第三轮救助,欧洲债权人不得不为此筹集资金.

"这篇IMF报导可能是导致避险意愿有所升温的原因,"Investec的固定收益分析师Brian Barry表示,对欧元区其他受困国家的忧虑仍然存在.

12月英国公债期货FLGZ2收涨31个跳动点,报119.47,昨日触及逾三周来最低收位.

可比德债期货FGBLZ2上扬74个跳动点,因交易商认为,昨日的抛售过度.

10年期英国公债收益率(殖利率)GB10YT=RR回落2个基点,报1.81%,较可比德债利差EU10YT=RR扩大4个基点,报25个基点.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特在周四公布的采访中表示,鉴于通胀偏高,英国央行放宽货币政策的空间有限.[ID:nL5E8KDJ8I]他的讲话发表后,英债一度削减涨幅.

市场的下一个焦点为美联储在1630 GMT宣布货币政策决定.(完)

--编译 母红;审校 程琳

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