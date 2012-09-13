〔英国债市〕英债因欧元区忧虑上扬,表现不及德债

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦9月13日电---英国公债周四上扬,但涨幅不及德债,对欧元区的忧虑重燃使德债受益更多,且英债不再受到票息再投资的支持.
德债交易商提到道琼斯援引一位国际货币基金组织(IMF)高级官员的话报导称,希腊将需要欧元区的第三轮救助,欧洲债权人不得不为此筹集资金.
"这篇IMF报导可能是导致避险意愿有所升温的原因,"Investec的固定收益分析师Brian Barry表示,对欧元区其他受困国家的忧虑仍然存在.
12月英国公债期货FLGZ2收涨31个跳动点,报119.47,昨日触及逾三周来最低收位.
可比德债期货FGBLZ2上扬74个跳动点,因交易商认为,昨日的抛售过度.
10年期英国公债收益率(殖利率)GB10YT=RR回落2个基点,报1.81%,较可比德债利差EU10YT=RR扩大4个基点,报25个基点.
英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特在周四公布的采访中表示,鉴于通胀偏高,英国央行放宽货币政策的空间有限.[ID:nL5E8KDJ8I]他的讲话发表后,英债一度削减涨幅.
市场的下一个焦点为美联储在1630 GMT宣布货币政策决定.(完)
--编译 母红;审校 程琳
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。