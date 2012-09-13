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货币新闻 | 2012年 9月 14日 星期五 00:59 BJT

《即时观点》美联储推出大规模第三轮刺激举措

路透纽约9月13日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四推出新一轮大规模货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.

要点:

* 如果就业市场前景未大幅改善,委员会将继续购买机构抵押贷款支持证券(MBS),进一步购买资产,并适当执行其他政策工具,直到在物价稳定的同时实现就业明显改善.

* 决策者称目前实施的近零利率目标将至少持续到2015年中期.原先引导的预期时间是2014年底.

以下为分析师评论摘要:

COMMONWEALTH FOREIGN EXCHANGE的首席市场策略师OMER ESINER:

"我预计他们会更多地放开刺激举措的规模,但总体而言,美联储推出了第三轮量化宽松.市场的膝跳反应是抛售美元,这是正确的.不过,我怀疑美元不会跌太多,因声明中的很多内容已被消化."

TOWER BRIDGE ADVISERS的首席投资长JAMES MEYER:

"美联储的行动与预期一致.未来面临的两个问题是:这将对经济造成怎样的影响,以及当目标达到,美联储将如何撤出?我认为此轮刺激举措对经济的影响不会太大,且将使人们考虑与此计划相关的长期风险.这是声明公布之初,股市一度攀升100点,后涨幅停滞的原因.另外,声明内容并无太多意外.由于我认为刺激举措不会产生很大的影响,我认为涨势不会持久."

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