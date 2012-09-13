《即时观点》美联储推出大规模第三轮刺激举措

更新版 1-中国央行：防止资金脱实向虚及不合理加杠杆，实施好稳健中性货币政策
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透纽约9月13日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四推出新一轮大规模货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.
要点:
* 如果就业市场前景未大幅改善,委员会将继续购买机构抵押贷款支持证券(MBS),进一步购买资产,并适当执行其他政策工具,直到在物价稳定的同时实现就业明显改善.
* 决策者称目前实施的近零利率目标将至少持续到2015年中期.原先引导的预期时间是2014年底.
以下为分析师评论摘要:
COMMONWEALTH FOREIGN EXCHANGE的首席市场策略师OMER ESINER:
"我预计他们会更多地放开刺激举措的规模,但总体而言,美联储推出了第三轮量化宽松.市场的膝跳反应是抛售美元,这是正确的.不过,我怀疑美元不会跌太多,因声明中的很多内容已被消化."
TOWER BRIDGE ADVISERS的首席投资长JAMES MEYER:
"美联储的行动与预期一致.未来面临的两个问题是:这将对经济造成怎样的影响,以及当目标达到,美联储将如何撤出?我认为此轮刺激举措对经济的影响不会太大,且将使人们考虑与此计划相关的长期风险.这是声明公布之初,股市一度攀升100点,后涨幅停滞的原因.另外,声明内容并无太多意外.由于我认为刺激举措不会产生很大的影响,我认为涨势不会持久."
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。