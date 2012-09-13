《即时观点》美联储推出大规模第三轮刺激举措

"我预计他们会更多地放开刺激举措的规模,但总体而言,美联储推出了第三轮量化宽松.市场的膝跳反应是抛售美元,这是正确的.不过,我怀疑美元不会跌太多,因声明中的很多内容已被消化."

"美联储的行动与预期一致.未来面临的两个问题是:这将对经济造成怎样的影响,以及当目标达到,美联储将如何撤出?我认为此轮刺激举措对经济的影响不会太大,且将使人们考虑与此计划相关的长期风险.这是声明公布之初,股市一度攀升100点,后涨幅停滞的原因.另外,声明内容并无太多意外.由于我认为刺激举措不会产生很大的影响,我认为涨势不会持久."