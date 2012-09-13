〔金属期市〕期铜触及四个月新高,此前美联储推出新一轮刺激计划

* 分析师称鉴于经济状况,追涨铜价存在风险

* 中国现货铜较近月期铜低180-250元

* 锡下跌,之前有更多迹象显示印尼供应回升

路透纽约/伦敦9月13日电---铜价周四在震荡交投中触及四个月新高,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布新一轮激进的货币刺激计划,将买入抵押支持债券(MBS)及其它资产,直至就业前景明显改善.

美联储称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.将非常规的购债举措直接与经济状况挂钩,显示出美联储货币政策方向的明显转变.[ID:nSB8565089]

决议公布后期铜先是在平盘水准上下震荡,之后延续涨势触及四个月新高.

"美联储会议没让人失望.政策的宽松度进一步大幅增加.这表明他们将继续向经济注资,"LOGIC Advisors合伙人Bill O'Neill称,"但美联储是在借这一举动与这份声明表示经济非常疲软,而且特别关注就业市场."

"基于经济形势,可以说现在追涨铜价存在风险."

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2结算价上涨1.75美分,至每磅3.71美元,但在电子盘尾盘涨至四个月新高3.7465美元.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收低21美元,至每吨8,075美元,盘后涨至8,200.50美元,为5月8日来最高.

自上周五以来,铜价先突破7,800美元的强劲阻力位,后又因中国经济刺激预期突破8,000美元.

O'Neill称:"铜价仍有中国因素在里面,但我们仍处于经济疲软周期,我不会因为任何突如其来的对工业需求的乐观预期而买入."

交易商称,价格上涨,加之LME未平仓合约近几日反弹,表明投资者一直在建立新的多仓,尽管也有部分在锁定获利.

铜未平仓合约增加4,664口至248,479口,使铜价自月初迄今累计上涨13%.

随着美联储会议尘埃落定,市场焦点或将转回中国,中国现货需求一直低迷,基建项目对金属需求的提振可能还要过段时间才能显现.

中国现货铜较上海期交所9月近月合约SCFc1低约180-250元人民币,反映出下游产业需求低迷.SHMETC

其它金属方面,三个月期锡CMZN3一度逆势下跌1.21%,至每吨20,350美元,此前有更多迹象显示印尼供应回暖.

印尼锡业协会称,国内锡冶炼商在短暂停产后全部恢复营运.

三个月期锡CMZN3收高1%,至每吨2,036美元.

三个月期铝CMAL3收高2.04%,至每吨2,102美元.

以下为1748GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 373.80 4.55 +1.23 343.60 8.79

LME期铝 2101.00 15.00 +0.72 2020.00 4.01

LME期铜 8075.00 -21.00 -0.26 7600.00 6.25

LME期铅 2157.00 32.00 +1.51 2035.00 6.00

LME期镍 16750.00 100.00 +0.60 18710.00 -10.48

LME期锡 20350.00 -250.00 -1.21 19200.00 5.99

LME期锌 2035.50 17.50 +0.87 1845.00 10.33

上海期铝 15660.00 -80.00 -0.51 15845.00 -1.17

上海期铜 58250.00 -90.00 -0.15 55360.00 5.22

上海期锌 15275.00 -155.00 -1.00 14795.00 3.24

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 程琳;审校 母红

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