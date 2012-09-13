〔纽约期市〕ICE咖啡延续涨势,糖因供应过剩疑虑下跌

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透纽约/伦敦9月13日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周四延续涨势,因投资者继续回补空仓.不过生产商的卖盘略微限制了涨幅.
原糖期货尾盘承压,引担忧全球供应过剩.ICE可可期货结算价因获利了结下跌,盘势小幅振荡.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布新的刺激计划后,咖啡与糖价回落,但一小时内阿拉比卡咖啡就扳回全部跌幅.
ICE指标12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2结算价上涨0.8%,报每磅1.7885美元.巴西生产商的卖盘限制了涨势.
11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收高9美元,或0.43%,报每吨2,082美元.成交清淡,为2,936口.
ICE-10月原糖期货SBc1结算价报每磅19.71美分,下跌0.01美分.
伦敦10月白糖期货LSUc1收高11.3美元,或2%,至每吨569.2美元,成交量仅为3,250口.
可可承压,因交易商继续锁定获利.
ICE-12月可可期货CCc2结算价下跌18美元,或0.7%,报每吨2,613美元.伦敦12月可可期货LCCZ2下跌3英镑或0.2%,至每吨1,688英镑,成交量为9,562口.(完)
--编译 程琳;审校 李军
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。