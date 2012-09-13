〔纽约期市〕ICE咖啡延续涨势,糖因供应过剩疑虑下跌

路透纽约/伦敦9月13日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周四延续涨势,因投资者继续回补空仓.不过生产商的卖盘略微限制了涨幅.

原糖期货尾盘承压,引担忧全球供应过剩.ICE可可期货结算价因获利了结下跌,盘势小幅振荡.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布新的刺激计划后,咖啡与糖价回落,但一小时内阿拉比卡咖啡就扳回全部跌幅.

ICE指标12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2结算价上涨0.8%,报每磅1.7885美元.巴西生产商的卖盘限制了涨势.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收高9美元,或0.43%,报每吨2,082美元.成交清淡,为2,936口.

ICE-10月原糖期货SBc1结算价报每磅19.71美分,下跌0.01美分.

伦敦10月白糖期货LSUc1收高11.3美元,或2%,至每吨569.2美元,成交量仅为3,250口.

可可承压,因交易商继续锁定获利.

ICE-12月可可期货CCc2结算价下跌18美元,或0.7%,报每吨2,613美元.伦敦12月可可期货LCCZ2下跌3英镑或0.2%,至每吨1,688英镑,成交量为9,562口.(完)