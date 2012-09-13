〔全球金市〕金价跳升2%,因美联储刺激举措引发通胀担忧

* 金价触及六个月高位,贵金属价格攀升

* 美联储转而关注经济,引发通胀忧虑

路透纽约9月13日电---金价周四跳升2%至每盎司1,770美元的六个月高位,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)推出大规模刺激计划.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到在通胀受控的情况下就业前景明显改善.[ID:nSB8565089]这大幅提振金价.

市场人士称,美联储的侧重点基本从保持价格稳定转向实现充分就业.

"他们强调成长温和,这意味着他们除口头上表示关注外,并不担心通胀,"Merk Funds的首席投资长Axel Merk表示.该公司管理着约6亿美元的汇市共同基金资产.

"金价未来几年将有非常好的表现,"Merk说.

1758GMT,现货金XAU=上涨2%,至每盎司1,766.40美元,之前触及1,772.11美元的高位,距离2月29日触及的年内高位1,790美元不远.

纽约商业期货交易所(NYMEX)12月黄金期货GCZ2结算价上涨38.40美元,至每盎司1,772.10美元.成交量巨大.

COMEX的场内黄金期权交易员Jonathan Jossen表示,黄金期权下单情况暗示,金价可能进一步攀升,因投资者在美联储声明公布后,纷纷买回之前的做空押注.

现货银XAG=大涨4%,至每盎司34.59美元.

美联储表示,新一轮购债计划没有规模限制,且将至少在2015年中之前保持利率在目前的极低水平.之前的指引为在2014年底之前.

年内迄今,金价已累积上扬13%,8月初以来上扬10%,因全球主要央行采取进一步举措刺激脆弱经济的决定更加坚定.

不过,市场对美联储此类行动可能产生的功效存疑.路透数据显示,每推出新一轮量化宽松举措,资产表现通常不及之前一轮,且美联储行动有时需要长达一年的时间才能起效.

其它贵金属方面,现货铂金(白金)XPT=攀升2.6%,报1,678.24美元.现货钯金XPD=上涨2.1%,报每盎司685.22美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1772.10 38.40 2.2 1720.00 1775.00 208,824

COMEX白银期货 SIN2 34.778 1.486 4.5 32.720 34.870 75,763

COMEX铂金期货 PLN2 1679.50 29.90 1.8 1639.00 1691.40 16,360

COMEX钯金期货 PAU2 689.00 9.70 1.4 675.25 695.45 3,740

现货金 XAU= 1766.40 35.40 2.0 1717.86 1772.11

现货银 XAG= 34.590 1.320 4.0 32.710 34.780

现货铂金 XPT= 1678.24 42.04 2.6 1642.00 1686.24

现货钯金 XPD= 685.22 14.22 2.1 678.52 692.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 母红;审校 程琳

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=