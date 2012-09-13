〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货上扬,受助于美联储最新经济刺激举措

路透9月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上扬,受助于美国联邦储备理事会(FED,美联储)推出的新一轮经济刺激计划,以及在跌至七周低位后出现的超卖技术信号引发空头回补.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到在通胀受控的情况下就业前景明显改善.并将在至少2015年中之前保持利率在极低水平.[ID:nSB8565089]

玉米收割带来的季节性压力扶助限制涨幅.今年美国玉米收割早于正常水平,因播种提前,且乾旱加快玉米成熟.

一位农业气象学家周四称,美国中西部本周四和周五将出现雨量较小的零星降雨,这将使部分玉米和大豆收割放缓.AccuWeather的气象学家Jason Nicholls表示,"收割将有所推迟,但情况并不严重."

一中国政府智库周四指出,较之今年的预估购买量,中国2013年玉米进口可能减少逾80%,因全球玉米价格飙升,以及国内产量增加的前景削弱进口需求.

美国农业部周四报告,上周净出口销售美国玉米427,300吨(包括2012-13年和2013-14年玉米),在35-45万吨的市场预估范围内.

12月合约关键阻力位在50日移动均线切入位7.87-1/4美元,主要支撑位在100日移动均线切入位6.65美元之上,九日相对强弱指标报36.

12月玉米合约CZ2收跌4-1/4美分,结算价报7.73-3/4美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为152,486口.(完)

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