〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,因美联储推出新一轮刺激举措

路透9月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四小幅收涨,在美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布新一轮货币刺激举措后,从盘初跌势中反弹.

预计美国联储的举措将提振对大宗商品等风险较高资产的投资,与之前的刺激计划类似.

周三上扬后出现的获利了结使涨幅收窄.

市场成交放量,预估成交量超过370,000口,为年内最高单日成交量之一.

对大豆供应吃紧的担忧提供支撑,之前,美国农业部下调对2012年美国大豆产量的预估.

上周大豆出口销售不及市场预期,但2012/13市场年度付运的美国大豆年内迄今出口销售已达2,038.5万吨,为全年度出口预估量2,871万吨的71%.

农业部公布的数据显示,上周美国大豆净出口为57万吨(包括两个市场年度出产的大豆),低于市场预估的60-70万吨.其中,逾200万吨出口订单将从2011/12市场年度带入2012/13市场年度.

2011/12市场年度于8月31日结束,2012/13市场年度从9月1日开始.

天气预报称,美国上中西部下周末将有霜冻,给大豆价格提供轻微的支撑.但部分分析师称,这对作物成熟的影响有限.周四和周五零星少量降雨将导致中西部收割有所放缓.

中国政府称,在两周一次的国储大豆拍卖中,中国压榨商购买399,741吨大豆,均价为每吨4,552元人民币.

一位高级行业官员称,自今年第四季到明年初,中国将面临饲料供应吃紧的问题,因乾旱导致美国大豆减产.中国是全球最大大豆买家.

11月大豆期货SX2上扬1-1/2美分,报每蒲式耳17.47-1/4美元.

9月豆粕合约SMU2收跌1.9美元或0.35%,报每短吨533.5美元.

9月豆油合约BOU2收高0.55美分或1.08%,报每磅56.46美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为182,564口,豆粕期货为63,650口,豆油期货为70,816口.

以下为CBOT农产品期货在2016GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 776.75 5.75 0.8% 20.1%

CBOT大豆Sc1 1743.50 2.75 0.2% 45.5%

CBOT豆粕SMc1 533.50 -1.90 -0.4% 72.4%

CBOT豆油BOc1 56.46 0.55 1.0% 8.4%

CBOT小麦Wc1 879.00 12.00 1.4% 34.7%

CBOT稻米RRc1 1487.00 15.00 1.0% 1.8%

EU小麦BL2H0 264.50 3.75 1.4% 30.6%

NYMEX原油期货CLc1 98.03 1.02 1.1% -0.8%

道琼工业指数.DJI 13,540 207 1.6% 10.8%

现货金XAU= 1765.46 34.30 2.0% 12.9%

欧元/美元EUR= 1.2987 0.0086 0.7% 0.3%

美元指数.DXY 79.2650 -0.4720 -0.6% -1.1%

波罗的海

干散货指数.BADI 663 2 0.3% -61.9%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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