〔美国债市〕30年期债价格下跌,此前美联储推出新一轮货币刺激政策

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
* 美联储推出第三轮大规模刺激政策,将实施到就业前景好转为止
* 美国财政部标售130亿美元30年期公债
* 美国初请失业金人数增幅超出预期
路透纽约9月13日电---美国30年期公债价格周四下跌,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出新一轮货币刺激计划,包括购买抵押支持债券(MBS),而非许多人原先预期的购买公债.
但短债价格震荡上涨,因投资者认为刺激计划将在较短期内使利率保持在较低水平.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到在通胀受控的情况下就业前景明显改善.并将在至少2015年中之前保持利率在极低水平.[ID:nSB8565089]
美联储声明起先使10和30年期公债价格大跌,但10年期债US10YT=RR最终收复失地收高,30年期公债US30YT=RR收低,但脱离盘中低点.
"长期公债投资者感到失望,因为他们没有把长债纳入购买范围,而是要购买抵押贷款支持债券,"CRT Capital Group公债策略主管David Ader表示.
部分分析师称,该计划算不上是市场先前预期的第三轮量化宽松(QE3).
"美联储公布的措施不足,这不是全面的第三套量化宽松政策.声明中有很大灵活性."LPL FINANCIAL固定收益策略师Anthony Valeri称.
美国财政部周四稍早标售了130亿美元30年期公债,分析师称结果强健.
30年期美国公债价格US30YT=RR下跌19/32,收益率(殖利率)报2.950%,此前短暂升穿3%,为大约四个月来首见.
10年期公债US10YT=RR收高6/32,收益率跌至1.739%,尽管美联储声明后价格一度下跌.
日内稍早公布的初请失业金数据未能引起市场太大反应.
欲览初请失业金数据,请点击[ID:nEAPAD0DI5]
欲览生产者物价指数(PPI),请点击[ID:nEAPAD0E34]
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价格 变动 收益率%
两年期公债US2YT=RR 100-01/32 (+01/32) 0.238
五年期公债US5YT=RR 99-29/32 (+07/32) 0.647
10年期公债US10YT=RR 98-31/32 (+06/32) 1.739
30年期公债US30YT=RR 96-02/32 (-19/32) 2.950 (完)
--编译 程琳;审校 母红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
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