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债券 | 2012年 9月 14日 星期五 04:34 BJT

〔美国基金〕9月12日当周货币市场基金增加80.4亿美元--ICI

路透9月13日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至9月12日当周,美国货币市场共同基金总资产增加80.4亿美元,至2.578万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产增加49.9亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加29.8亿美元,免税基金增加7,000万美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加6.7亿美元至8,868.6亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加3.20亿美元,至1,866.1亿美元;应税非政府货币市场基金资产增加8,000万美元至5,112.9亿美元.免税基金资产增加2.70亿美元至1,889.5亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加73.7亿美元至1.691万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加46.7亿美元至6,856.3亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加29亿美元至9,231.6亿美元.免税基金资产增加2亿美元,至826.7亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 母红;审校 李军

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