〔美国基金〕9月12日当周货币市场基金增加80.4亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加6.7亿美元至8,868.6亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加3.20亿美元,至1,866.1亿美元;应税非政府货币市场基金资产增加8,000万美元至5,112.9亿美元.免税基金资产增加2.70亿美元至1,889.5亿美元.