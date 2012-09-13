日韩经济指标预测--9月14日-9月21日****

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透9月14日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月10日当周--------------------------------
9月14日(五)
0430 日本工业生产 7月修正值 -- -1.2%
产能利用率指数(较前月) 7月 -- -2.3%
9月15日(六)
-- 韩国贸易收支修正值(亿美元) 8月 -- 顺差20.4
出口增长率修正值 -- -6.2%
进口增长率修正值 -- -9.8%
----------------------------------9月17日当周--------------------------------
9月17日(一)
暂无重要经济数据.
9月18日(二)
暂无重要经济数据.
9月19日(三)
0300 日本央行利率决定 9月 -- 0.10%
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 9月 -- 负4
2350 日本出口(较上年同期) 8月 -- -8.1%
进口(较上年同期) -- +2.1%
贸易收支(亿日圆) -- 逆差5,174
9月20日(四)
暂无重要经济数据.
9月21日(五)
暂无重要经济数据.(完)
--整理 兰秀娟;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。