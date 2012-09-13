澳新经济指标预测--9月14日-9月21日****

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透9月14日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月10日当周--------------------------------
9月13日(四)
2245 新西兰食品价格指数 8月 -- +0.2%
9月14日(五)
0300 非居民持有新西兰政府债券比例 8月 -- 59.3%
----------------------------------9月17日当周--------------------------------
9月17日(一)
暂无重要经济数据.
9月18日(二)
2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第二季 赤字16.6 赤字13.1
截至第二季的年度 赤字106 赤字97.4
9月19日(三)
2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.3% +1.1%
(较上年同期) +2.3% +2.4%
9月20日(四)
暂无重要经济数据.
9月21日(五)
暂无重要经济数据.(完)
--整理 兰秀娟;审校 张荻
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。