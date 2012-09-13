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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 06:13 BJT

《日本重要政经日程》--9月14日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 财务大臣安住淳在内阁会议后召开新闻发布会

-- - 政府公布9月经济报告

0200 - 电气事业连合会公布8月发电数据

0430 - 工业生产7月修正值

企业面:

0600 - 关西电力(9503.T)社长兼电气事业连合会主席Makoto Yagi举行月度新闻发布会

0700 - 东京电力(9501.T)(9501.T)社长Naomi Hirose举行新闻发布会

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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