《日本重要政经日程》--9月14日

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 财务大臣安住淳在内阁会议后召开新闻发布会
-- - 政府公布9月经济报告
0200 - 电气事业连合会公布8月发电数据
0430 - 工业生产7月修正值
企业面:
0600 - 关西电力(9503.T)社长兼电气事业连合会主席Makoto Yagi举行月度新闻发布会
0700 - 东京电力(9501.T)(9501.T)社长Naomi Hirose举行新闻发布会
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张荻
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路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。