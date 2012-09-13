《综述》美联储祭出大规模购债行动,冀望改善就业并提振经济

* 美联储将每月购买400亿美元抵押支持债券

* 新购债计划是开放的,与就业挂钩

* 美联储称,近零利率至少维持到2015年中

路透华盛顿9月13日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),只要通胀依然受到遏制将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.

美联储决定将非常规购债计划直接与经济状况挂钩是一个史无前例的举动,标志着联储加大努力以压低美国失业率,此举大幅提振股市.