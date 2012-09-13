欧洲经济指标预测--9月14日-9月21日****

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透9月14日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------9月10日当周---------------------------------
9月14日(五)
0900 欧元区就业人口变动(较前季) 第二季 -- -0.2%
(较上年同期) -- -0.5%
0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月终值 +0.4% -0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.6%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.4% -0.7%
(较上年同期) +1.7% +1.9%
--------------------------------9月17日当周---------------------------------
9月17日(一)
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 7月 盈余160 盈余157
(经季节调整)(亿欧元) 盈余100 盈余127
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 7月 -- 流入290
0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差9.97
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差25.17
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 7月 顺差120 顺差149
0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 -- +2.0%
薪资(较上季) -- +2.0%
9月18日(二)
0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +2.6%
零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +3.2%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +3.2%
0900 德国ZEW景气判断指数 9月 负21.0 负25.5
现况指数 正17.5 正18.2
9月19日(三)
0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 9月 -- 0-9-0
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 -- 负33.3
9月20日(四)
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +0.2% 持平
(较上年同期) +1.5% +0.9%
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 顺差5 顺差29.16
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 46.2 46.0
服务业PMI 49.5 49.2
综合PMI -- 48.0
0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第二季 -- -3.9%
0728 德国制造业PMI 9月初值 45.3 44.7
服务业PMI 48.8 48.3
综合PMI -- 47.0
0758 欧元区制造业PMI 9月初值 45.5 45.1
服务业PMI 47.7 47.2
综合PMI 46.3 46.3
0800 意大利工业订单(较前月) 7月 -- +1.7%
(较上年同期) -- -9.4%
工业销售(较前月) -- -0.5%
(较上年同期) -- -2.7%
0830 英国零售销售(较前月) 8月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +2.8%
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 -- 负21
1400 欧元区消费者信心指数 9月 负24.2 负24.6
9月21日(五)
0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 8月 -- -228.6
公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) -- -18(完)
--编译 梁睿雪;审校 张涛
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。