《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月13日

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 66.90 +2.52 +3.91 3421003
搜狐 (SOHU.O) 43.04 +0.54 +1.27 572876
网易 (NTES.O) 50.75 +1.31 +2.65 864540
百度 (BIDU.O) 109.83 +2.74 +2.56 6524581
亚信科技 ASIA.O 12.06 -0.02 -0.17 227727
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.03 +0.06 +0.40 2005232
联电 (UMC.N) 2.10 +0.03 +1.45 370640
日月光 (ASX.N) 3.84 -0.03 -0.78 209298
矽品精密 (SPIL.O) 5.75 +0.02 +0.35 350244
和信超媒体 (GIGM.O) 1.03 +0.00 +0.00 41889
友达 (AUO.N) 3.72 +0.04 +1.09 306685
中华电信 (CHT.N) 30.58 +0.08 +0.26 40604
台湾国际航电 (GRMN.O) 41.42 +0.43 +1.05 1299000
香港
中国移动 (CHL.N) 53.34 +0.30 +0.57 226116
中国联通 (CHU.N) 17.21 +0.63 +3.80 236607
中国电信 (CHA.N) 62.54 +2.52 +4.20 48641
中芯国际 (SMI.N) 1.90 +0.04 +2.15 66017
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.12 +0.07 +1.73 3000(完)
--整理 张荻
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。