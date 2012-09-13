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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 06:23 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月13日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 66.90 +2.52 +3.91 3421003

搜狐 (SOHU.O) 43.04 +0.54 +1.27 572876

网易 (NTES.O) 50.75 +1.31 +2.65 864540

百度 (BIDU.O) 109.83 +2.74 +2.56 6524581

亚信科技 ASIA.O 12.06 -0.02 -0.17 227727

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.03 +0.06 +0.40 2005232

联电 (UMC.N) 2.10 +0.03 +1.45 370640

日月光 (ASX.N) 3.84 -0.03 -0.78 209298

矽品精密 (SPIL.O) 5.75 +0.02 +0.35 350244

和信超媒体 (GIGM.O) 1.03 +0.00 +0.00 41889

友达 (AUO.N) 3.72 +0.04 +1.09 306685

中华电信 (CHT.N) 30.58 +0.08 +0.26 40604

台湾国际航电 (GRMN.O) 41.42 +0.43 +1.05 1299000

香港

中国移动 (CHL.N) 53.34 +0.30 +0.57 226116

中国联通 (CHU.N) 17.21 +0.63 +3.80 236607

中国电信 (CHA.N) 62.54 +2.52 +4.20 48641

中芯国际 (SMI.N) 1.90 +0.04 +2.15 66017

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.12 +0.07 +1.73 3000(完)

--整理 张荻

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