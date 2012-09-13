(重温稿)〔路透调查〕美国通胀8月料将升高,因汽油价格上扬

* 8月消费者物价料成长0.5%

* 汽油价格料助长通胀

* 核心物价料上涨0.2%

路透华盛顿9月12日电---美国通胀在8月可能升高,因汽油价格上扬,尽管基础通胀指标可能够温和,足以让美国联邦储备理事会(美联储,FED)倾向于更宽松的货币政策.

根据路透调查76位分析师所得预估中值,8月消费者物价指数(CPI)在7月持平后可能扬升0.5%.截至8月的一年,物价料上涨1.7%.

劳工部将在周五1230GMT时公布其通胀报告.

扣除食品和能源的核心物价在8月可能小幅增加0.2%,较上年同期则料成长2%.

后者备受美联储决策者的关注,美联储料将在周四放松货币政策以协助疲弱经济.

就算美联储决策者周四在两日会议后没有宣布买债计画,核心通胀温和上升将使美联储在今年稍后有更多宽松的空间.

"只要核心物价接近2%,基本上对美联储来说属中性水准,"汇丰分析师Ryan Wang表示.

根据能源资料协会(EIA),8月汽油价格上涨8%.美国和及盟友动用制裁来阻止伊朗出口石油,是推动油价上涨的原因.

油价高昂可能意味着美国家庭将必须缩减其他方面的开支.由于美国所消费的石油大都为进口,这表示进口将会增加,而国内生产总值的计算是减去进口.

商务部周五将公布零售销售数据,市场预期大都乐观.美国银行分析师Michael Hanson表示,这显示较高的汽油价格尚未令开支缩减.

根据路透调查,8月零售销售料将成长0.7%.

现在还不清楚汽油价格将处在高位多久.然能源价格持续升高,可能会导致更多通胀压力,而这可能唤起美联储的些许担忧,尤其是那些最为担心通胀的决策者.

由于就业市场如此疲弱,大多数分析师和投资者预期通胀增加是短期的.据克利夫兰联邦储备银行所算出的通胀预期指标,2013年8月前12个月的通胀率可能跌至1.2%.(完)