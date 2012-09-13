全球外汇市场9月14日主要消息

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
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-- 日本财务大臣安住淳在内阁会议后召开新闻发布会
0430 - 日本工业生产7月修正值
-- - 欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)非正式会议
0730 - 瑞典第二季国内生产总值(GDP)
0900 - 欧元区第二季就业人口变动
0900 - 欧元区消费者物价调和指数(HICP)8月终值
1230 - 美国8月消费者物价指数(CPI)
1230 - 美国8月实质所得
1230 - 美国8月零售销售
1315 - 美国8月工业生产和产能利用率
1355 - 美国路透/密西根大学消费者信心指数9月初值
1400 - 美国7月企业库存
1430 - 美国ECRI一周领先指标
1700 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在该行主办的"经济大衰退对就业的影响"会议上致欢迎辞
1745 - 美联储理事拉斯金在第67届全国公民权利联合会年会上发表演讲,题为"探索公民参与和就业之间的联系"
1815 - 美国财政部负责金融市场的助理部长米勒(Mary Miller)发表讲话
-- - 美国克里夫兰联邦储备银行8月CPI
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张荻
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路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。