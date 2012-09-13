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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 06:33 BJT

全球外汇市场9月14日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- 日本财务大臣安住淳在内阁会议后召开新闻发布会

0430 - 日本工业生产7月修正值

-- - 欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)非正式会议

0730 - 瑞典第二季国内生产总值(GDP)

0900 - 欧元区第二季就业人口变动

0900 - 欧元区消费者物价调和指数(HICP)8月终值

1230 - 美国8月消费者物价指数(CPI)

1230 - 美国8月实质所得

1230 - 美国8月零售销售

1315 - 美国8月工业生产和产能利用率

1355 - 美国路透/密西根大学消费者信心指数9月初值

1400 - 美国7月企业库存

1430 - 美国ECRI一周领先指标

1700 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在该行主办的"经济大衰退对就业的影响"会议上致欢迎辞

1745 - 美联储理事拉斯金在第67届全国公民权利联合会年会上发表演讲,题为"探索公民参与和就业之间的联系"

1815 - 美国财政部负责金融市场的助理部长米勒(Mary Miller)发表讲话

-- - 美国克里夫兰联邦储备银行8月CPI

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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