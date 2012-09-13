〔美国经济〕8月PPI创三年来最大涨幅,上周初请失业金人数增加1.5万

周四公布的其它数据凸显就业市场疲弱态势.上周初请失业金人数升至两个月高点,尽管部分源于艾萨克热带风暴的影响.

分析师表示,上月PPI强劲上涨不太可能导致超市与大型购物中心的物价持续上升.否则的话,将给美联储带来难题.

"没有什么迹象显示(PPI)将带动消费物价加快上涨,"PNC Financial Services Group的资深分析师Gus Faucher表示,"经济继续温和成长."

劳工部公布,上月经季节调整的PPI较前月上升1.7%,这是2009年6月以来的最大涨幅.7月为上升0.3%.