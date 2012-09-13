〔美国经济〕8月PPI创三年来最大涨幅,上周初请失业金人数增加1.5万

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
* 上周初请失业金人数增加1.5万人,受风暴影响
* PPI创三年来最大涨幅
* 能源价格占PPI涨幅的80%
路透华盛顿9月13日电---美国8月生产者物价指数(PPI)创三年来最大涨幅,受能源成本上升推动.但基础通胀压力相当温和,料帮助美国联邦储备理事会(FED,美联储)维持宽松货币政策立场.
周四公布的其它数据凸显就业市场疲弱态势.上周初请失业金人数升至两个月高点,尽管部分源于艾萨克热带风暴的影响.
分析师表示,上月PPI强劲上涨不太可能导致超市与大型购物中心的物价持续上升.否则的话,将给美联储带来难题.
"没有什么迹象显示(PPI)将带动消费物价加快上涨,"PNC Financial Services Group的资深分析师Gus Faucher表示,"经济继续温和成长."
劳工部公布,上月经季节调整的PPI较前月上升1.7%,这是2009年6月以来的最大涨幅.7月为上升0.3%.
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。