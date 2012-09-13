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货币新闻 | 2012年 9月 14日 星期五 06:59 BJT

〔美国经济〕8月PPI创三年来最大涨幅,上周初请失业金人数增加1.5万

* 上周初请失业金人数增加1.5万人,受风暴影响

* PPI创三年来最大涨幅

* 能源价格占PPI涨幅的80%

路透华盛顿9月13日电---美国8月生产者物价指数(PPI)创三年来最大涨幅,受能源成本上升推动.但基础通胀压力相当温和,料帮助美国联邦储备理事会(FED,美联储)维持宽松货币政策立场.

周四公布的其它数据凸显就业市场疲弱态势.上周初请失业金人数升至两个月高点,尽管部分源于艾萨克热带风暴的影响.

分析师表示,上月PPI强劲上涨不太可能导致超市与大型购物中心的物价持续上升.否则的话,将给美联储带来难题.

"没有什么迹象显示(PPI)将带动消费物价加快上涨,"PNC Financial Services Group的资深分析师Gus Faucher表示,"经济继续温和成长."

劳工部公布,上月经季节调整的PPI较前月上升1.7%,这是2009年6月以来的最大涨幅.7月为上升0.3%.

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