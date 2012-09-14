《热点问答》美联储的QE3如何发挥效力以及面临的风险

路透芝加哥9月13日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四表示,将推出新一轮的买债措施来刺激经济,每月将购买400亿美元抵押支持债券,直到就业前景明显改善.

何为量化宽松以及如何发挥效力,对此,以下有五点问答:

**何为量化宽松**

央行买入大规模的资产--就美联储来看是买入房屋抵押支持债券--旨在压低利率并推动经济.美联储此前已两度实施量化宽松政策,本轮是第三轮即QE3.

**QE3如何发挥效力**

购买债券,美联储实质上就是凭空创造货币:从银行买入债券,然后贷记这些银行的账户,以此支付购买债券的款项.这就是QE3如何发挥作用的线索--银行在美联储开设的账户资金不断积累,但美联储仅支付25个基点的利率,因此银行可能更愿意向企业和个人放贷.如果企业利用这些贷款购买设备,且家庭将贷款用以购买房屋和汽车,经济将获得提振.

美联储购债还通过压低借款成本助益经济.大规模购买任何种类资产都会推升该资产的价格,鉴于债券市场的运转方式,价格上涨迫使收益率(殖利率)下跌.由于美联储将购买抵押贷款支持债券,此举将直接降低购房的借款成本.另外,由于美联储所买进债券的价格上升,一些投资者将转向其他资产如公司债.这样一来将推升公司债价格,降低这些债券的收益率,使得企业的借款成本下降,从而鼓励支出.

**美联储有何用意**

通过降低借款成本及刺激银行增加放贷,美联储希望推动企业增加支出,最终为增加雇聘奠定基础.这次,美联储明确将购债计划与就业挂钩,称其将持续买进债券直至看到就业市场出现明显改善.

**以往的效果如何?**

多数研究结果显示,以10年期美国公债收益率来衡量,量化宽松确实降低了借款成本.但借款成本下降在多大程度上转化为实体经济的改善,例如创造更多就业岗位,研究结论不是很明确.旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)去年开发的一个模型显示,美联储6,000亿美元的第二轮购债方案新创造了70万个就业岗位.

**风险何在?**

购债将扩大美联储资产负债表规模.虽然美联储表示,将来能够在不引发通胀的情况下缩小其巨大的资产负债表,但美联储以往还没这么干过.在周五开始最新一轮购债前,美联储资产负债表规模为2.85万亿(兆)美元.

批评者也表示,对国会和总统而言,购债计划为其提供了一个现成的买家,来购买该国不断增加的债务,从而使他们可以不必应对日益迫近的财政问题.

其它国家的政治人物抱怨,美国量化宽松政策令美元贬值,损害这些国家的出口,还令资金大量涌入这些国家的经济,很难被吸收.

这个史无前例的刺激措施也可能招致对美联储越权的指责,一旦立法者采取行动限制其权力,最终将威胁到美联储的独立性.(完)