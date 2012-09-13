〔纽约期市〕纽约期棉反弹,因中国上周大量购买美国棉花

路透纽约9月13日电---美国棉花期货周四从上日不到73美分的水平反弹,因美国数据显示上周棉花出口销售为6月份以来最高,这缓解了创纪录的棉花过剩局面并提振了疲弱的需求.

出口销售的317,500包棉花大部分销往中国,此次购买是6月份以来首次出现明确迹象,表明世界最大棉花消费国中国或许已恢复买棉行动.

洲际交易所(ICE)指标12月期棉CTZ2录得连跌三日后的首日上涨,收高0.3%,报每磅73.53美分,盘中触及日高74.13美分.

成交量处于平均水平,为14,000口,仅有上日大额成交量的一半.

在周度出口销售报告中,最近一周共登记出口销售棉花近317,500包,为8月1日新销售季开始以来的最高.而过去三个月平均每周棉花出口不到100,000包.

中国占该棉花出口量的84%.中国是世界最大的棉花消费国和生产国.

"这远高于预期.我认为有些棉花(输往中国),但估计只有100,000包左右.这像是棉花收储行动,"INTL FCStone风险管理顾问Andy Ryan说.

但孟菲斯一位经纪商表示,此次出口更可能是中国棉纺厂利用上月颁发的新配额来采购海外棉花.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),直到就业前景明显改善.[ID:nSB8565089],这也令提振期棉.(完)