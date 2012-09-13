《汇市简讯》美联储量化宽松举措将开启美元兑日圆以外其他亚币跌势

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美元兑日圆以外亚洲货币料将大幅低开,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),直到就业前景明显改善,并称近零利率至少维持到2015年中.[ID:nSB8565089]

市场对该消息的反应有些混杂.美元兑日圆以外亚币在量化宽松消息出炉后有些反应迟滞,但一旦初期的横盘整理活动完成,其将大幅下挫,不过美元/韩元跌势落后.

美元/人民币和美元/离岸人民币仍在横盘整理.

目前的问题在于,美元兑日圆以外亚币的后续跌幅有多大.答案是跌幅不小,尤其是那些所在国央行不会干预以遏制跌势的货币对.波动幅度最大的可能是美元/印度卢比.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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