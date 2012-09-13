《汇市简讯》美元/坡元承压,此前美联储祭出新一轮量化宽松

2303GMT * 美元/坡元纽约收盘报1.2253,隔夜市场交投于1.2241-1.2315区间 * 贝南克兑现了诺言,决定推行新一轮量化宽松政策 * 市场反应有些平静,但贝南克的意图很明确 * 美元/坡元料将进一步下滑,但新加坡金融管理局或会试图放缓坡元的涨势 * 做空坡元/马币可能是尚佳的策略,因为马来西亚央行不太可能入市干预.(完) --编译 兰秀娟;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=