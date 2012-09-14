〔美国政经〕众议院批准六个月临时性政府融资法案,消除停摆威胁

标题新闻：日本标售10年期公债，投标倍数为3.74
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路透华盛顿9月13日电---美国众议院周四批准了一项可以在六个月里为政府提供资金的临时性举措,这消除了政府停摆之争的威胁.停摆之争可能会损及议员们连任的希望.
过去两年的多数时间里美国政界一直在就削减政府支出进行角力,周四共和党占多数席位的众议院以329-91的明显优势,批准小幅上调支出水准.
此项法案目前已移至参议院,料将于下周进行投票.该项法案将成为国会在11月6日总统和国会大选前通过的最后一项重量级立法.该法案必须赶在9月30日前签署成为法律,因为到时政府资金将告罄.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张荻
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调查亦显示，受国内外需求改善带动，中国2月官方和财新制造业PMI均强劲回升，即便剔除春节干扰综合前两月看，制造业仍处于较高景气区间，印证中国经济企稳向好，一季度可能加速增长。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。