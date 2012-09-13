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货币新闻 | 2012年 9月 14日 星期五 07:45 BJT

两艘中国巡逻船只进入钓鱼岛附近日本海域--日本海岸警卫队

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京9月14日电---日本海岸警卫队称，两艘中国巡逻船只周五进入中日有争议岛屿附近的日本海域。

日本海岸警卫队一名官员称，警卫队要求这两艘中国船只离开该海域，但它们未予理会。

上月中国保钓人士登上钓鱼岛后遭日方拘押，中日关系急剧恶化。

日本周二不顾中国警告从私人“岛主”手中购买钓鱼岛后，双边关系进一步紧张。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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