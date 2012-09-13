两艘中国巡逻船只进入钓鱼岛附近日本海域--日本海岸警卫队

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京9月14日电---日本海岸警卫队称，两艘中国巡逻船只周五进入中日有争议岛屿附近的日本海域。
日本海岸警卫队一名官员称，警卫队要求这两艘中国船只离开该海域，但它们未予理会。
上月中国保钓人士登上钓鱼岛后遭日方拘押，中日关系急剧恶化。
日本周二不顾中国警告从私人“岛主”手中购买钓鱼岛后，双边关系进一步紧张。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。