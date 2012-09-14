《美国个股焦点》苹果快速推进iPhone 5全球销售,提振股价和营收前景

* 分析师上修营收预估,因供应忧虑得到缓解

* 股价预估被上修,最高达每股1,000美元

* 苹果本次新产品推出后股价即上扬,与前一次不同

* RIM、诺基亚和宏达电智能手机面临压力日增

路透9月13日电---分析师表示,iPhone 5上市第一周销量可能是前一代机型的两倍,得益于苹果(AAPL.O)有史以来最积极的智能手机问世方案.本季iPhone销量或高达3,300万.

许多人对苹果计划快速在全球各地推出iPhone 5感到意外,认为这表明就iPhone 5来说,以往发布新机时遇到的供应吃紧问题将不复存在.

新款iPhone将于9月21日在美国、澳洲、加拿大、法国、德国、香港、日本、新加坡和英国上市,年底前将在100个国家销售.这是迄今为止iPhone在全球推出速度最快的一次.

尽管许多苹果观察人士表示,新款iPhone缺乏"令人惊艳"的因素,但本次新机型推出后公司股价上扬,和约一年前iPhone 4S推出后股价却下跌大不相同.

图表:iPhone销售预测(r.reuters.com/vyp62t)

图表:智能手机比较(r.reuters.com/dym62t)

巴克莱资本在研究报告中表示,"我们很意外,这次iPhone上市速度是苹果最快的一次."其并称,先前以为新萤幕的感应器供应紧张将会妨碍初期的销售.

"从这次的上市速度来看,苹果似乎为12月当季的旺季做好充足准备."

分析师最高调高苹果的预估股价200美元,来到750-1,000美元.

苹果股价在Nasdaq收高1.97%至682.98美元.

iPhone 5配有4英寸视网膜萤幕,可以显示更鲜明的影像,支援高速4G LTE无线网路,重量比前一代的iPhone 4S轻20%.

"虽然其欠缺令人兴奋的创新设计,但其有足够的差异化,使其相较于竞争对手能维持可观的产品优势,"券商BR Capital markets表示.其预测苹果股价在明年将达到1,000美元.

苹果2011年10月推出iPhone 4S时,最初投资者反应一般,不过却获得了消费者的喜爱,火爆的销售把苹果股价从那时以来推高了80%.

**诺基亚、黑莓机承压**

券商William Blair & Co称,苹果的旧款手机仍会继续受到消费者青睐,这将使Research in MotionRIM.TO的黑莓机、诺基亚NOK1V.HE以及其他采用谷歌(GOOG.O)安卓系统的较低端智能手机都将承压.

该券商将7-9月iPhone所有机型的销售预估上调29%至3,300万部,为路透见到的最高预估值.

券商对9月当季苹果销售预估上调的幅度介于3%-36%,多数预计将售出2,000万-3,000万部iPhone.

瑞士信贷预测明年高端智能手机销售将增长20%,苹果料占有47%的市场份额,超过主要竞争对手三星电子(005930.KS)的40%市占率.

瑞士信贷并预估,包括较低端机型在内的整体智能手机市场中,苹果及三星合计将抢占逾半壁江山,令RIM、宏达电(HTC)、诺基亚以及其它安卓手机厂商承受"巨大压力".(完)