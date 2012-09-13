《中国已公布新股发行上市日程表》--9月14日

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
新股申购: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 9/17 深 蒙草抗旱 300355 *3,436 *11.80 *20.34 东海证券 9/20 9/24 沪 洛阳钼业 -- 不超过54,200 -- -- 安信证券 9/27 9/24 深 光一科技 300356 不超过2,167 -- -- 华泰联合 9/27 9/25 深 奥 瑞 金 002701 不超过7,667 -- -- 中信证券 9/28 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 -- 深 东华测试 300354 1,109 20.31 29.18 国金证券 9/13 -- 深 新疆浩源 002700 1,833.8 21.73 27.16 招商证券 9/14 -- 深 东土科技 300353 1,340 20.75 35.17 海际大和 9/14 -- 深 永贵电器 300351 2,000 31.00 36.47 国泰君安 9/17 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦; 审校 曾祥进
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。