〔中国能源〕煤炭价格并轨方案已上报,有望年底前出台--报载

路透上海9月14日电---中国证券报周五报导称,由国家发改委牵头制定的煤炭价格并轨方案已上报,有望在年底全国煤炭产运需衔接会前出台.

据该报导,此方案内容包括:自2013年煤炭产运需衔接方案起,重点电厂用煤合同将过渡到2至5年中长期合同.中长期电煤合同由供需双方按基准价加自动调整方式定价,其中基准价由发改委确定,铁路运输要重点保障新长协机制运力.

这一方案重提煤电联动,与此前5%的价格浮动相比,此次煤电联动控制在10%区间内,即周期内平均煤价较上一周期变化幅度超过10%,不再实行煤电联动,发改委将干预煤电价格.

目前,中国电煤价格实行的是重点合同电煤价格和市场煤炭价格双轨制.双轨制初衷是以行政手段将重点合同电煤价格限制在较低水平,应对近几年煤炭价格快速上涨给电价带来的冲击.今年以来,市场煤炭价格一直处于下滑状态,目前市场煤与重点合同煤之间价差几乎消失.业内人士认为,目前是煤炭价格并轨最佳时期.

针对上述方案,业内人士认为,重点电煤合同由过去1年过渡到2年以上中长期合同,这较之前是一个进步.尽管国内自2005年开始启动煤电联动,但实际上并未严格执行,煤炭和电力价格一直以来缺少可执行的联动机制.因此,如果煤价并轨与电价改革不能同步进行,煤价市场化始终难以完全实现.(完)