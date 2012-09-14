〔中国能源〕煤炭价格并轨方案已上报,有望年底前出台--报载

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海9月14日电---中国证券报周五报导称,由国家发改委牵头制定的煤炭价格并轨方案已上报,有望在年底全国煤炭产运需衔接会前出台.
据该报导,此方案内容包括:自2013年煤炭产运需衔接方案起,重点电厂用煤合同将过渡到2至5年中长期合同.中长期电煤合同由供需双方按基准价加自动调整方式定价,其中基准价由发改委确定,铁路运输要重点保障新长协机制运力.
这一方案重提煤电联动,与此前5%的价格浮动相比,此次煤电联动控制在10%区间内,即周期内平均煤价较上一周期变化幅度超过10%,不再实行煤电联动,发改委将干预煤电价格.
目前,中国电煤价格实行的是重点合同电煤价格和市场煤炭价格双轨制.双轨制初衷是以行政手段将重点合同电煤价格限制在较低水平,应对近几年煤炭价格快速上涨给电价带来的冲击.今年以来,市场煤炭价格一直处于下滑状态,目前市场煤与重点合同煤之间价差几乎消失.业内人士认为,目前是煤炭价格并轨最佳时期.
针对上述方案,业内人士认为,重点电煤合同由过去1年过渡到2年以上中长期合同,这较之前是一个进步.尽管国内自2005年开始启动煤电联动,但实际上并未严格执行,煤炭和电力价格一直以来缺少可执行的联动机制.因此,如果煤价并轨与电价改革不能同步进行,煤价市场化始终难以完全实现.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。