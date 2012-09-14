《中国报摘》--中国证券报9月14日

* 头版头条:

--美联储宣布启动新一轮"开放式"的资产购买计划(QE3),表示将自14日开始以每月400亿美元规模购入机构抵押贷款支持债券(MBS),维持6月实施的延长"扭转操作"至今年年底操作不变。

* 其他:

--中国共产党中央政治局常委、国务院副总理李克强强调,要瞄准城市基建领域加大投入.要牢牢抓住扩大内需这一战略基点,把西部大开发与扩大向西开放结合起来,形成新的综合优势.

--香港交易所披露的信息显示,此前做空民生银行H股的摩根士丹利和贝莱德出现空翻多迹象.摩根士丹利10日再次出手增持民生银行H股，增持量达566.45万股,这是本月第6次增持.贝莱德的持股量也出现明显回升.

--商务部副部长姜增伟表示,目前商务部正在抓紧起草电子商务管理条例,引导电子商务发展.流通产业应更多吸引社会投资,更多运用金融市场资金.

--财政部日前明确2013年中央国有资本经营预算支出编制重点之一是境外投资及对外经济技术合作支出,支持中央企业收购兼并能够实质控制、具有较好经济效益、国家急需的境外战略性资源,以及拥有关键核心技术且对促进本企业技术创新具有推动作用的境外企业.(完)

--整理 刘昕; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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