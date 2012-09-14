〔中国经济〕明年将重点支持央企并购境外战略资源和核心技术--财政部

路透上海9月14日电---中国央企海外并购已有导向性意见.中国财政部称,2013年中央国有资本经营预算编制重点将包括支持央企收购兼并能够实质控制、具有较好经济效益、国家急需的境外战略资源,以及拥有关键核心技术且对促进本企业技术创新具有推动作用的境外企业.

而2012年中央国资预算编制重点中关于支持央企海外收购的表述较为宽泛,具体为"支持中央企业通过新设、并购等方式在境外设立非金融企业或取得既有非金融企业的所有权、控制权、经营管理权等权益行为".

财政部网站刊登的通知还显示,2013年中央国资预算支出重点还包括国有经济结构调整支出,产业升级与发展支出,涉及国家安全和国家核心竞争力的重点项目支出等多个方面.

其中,国有经济结构调整支出包括用于支持央企之间的战略性兼并重组,理顺多元投资主体公司股权关系,保持和增强中央企业对关系国家安全和国民经济命脉重要子企业的控制力,以及解决中央企业历史遗留问题等.(完)