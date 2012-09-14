〔中国经济〕明年将重点支持央企并购境外战略资源和核心技术--财政部

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海9月14日电---中国央企海外并购已有导向性意见.中国财政部称,2013年中央国有资本经营预算编制重点将包括支持央企收购兼并能够实质控制、具有较好经济效益、国家急需的境外战略资源,以及拥有关键核心技术且对促进本企业技术创新具有推动作用的境外企业.
而2012年中央国资预算编制重点中关于支持央企海外收购的表述较为宽泛,具体为"支持中央企业通过新设、并购等方式在境外设立非金融企业或取得既有非金融企业的所有权、控制权、经营管理权等权益行为".
财政部网站刊登的通知还显示,2013年中央国资预算支出重点还包括国有经济结构调整支出,产业升级与发展支出,涉及国家安全和国家核心竞争力的重点项目支出等多个方面.
其中,国有经济结构调整支出包括用于支持央企之间的战略性兼并重组,理顺多元投资主体公司股权关系,保持和增强中央企业对关系国家安全和国民经济命脉重要子企业的控制力,以及解决中央企业历史遗留问题等.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。