〔离岸人民币〕Dynasty REIT即将提交坡元和人民币双币IPO申请--IFR

路透9月14日电---据汤森路透旗下IFR报导， 房产信托公司Dynasty REIT快将为其7亿美元上市发行提交申请，该公司拟于新加坡发行当地首支新加坡元和人民币双币IPO。然而，由于并无先例可循且发行结构复杂，是次发行的时间表据悉仍未确定。

是次发行必须在中国监管部门委任一家银行作为新加坡的人民币清算行后才能启动。据未有参与是次交易的消息人士称，这家清算行的身份很快便会揭盎。

新加坡的人民币资金池虽然没有香港的大，但是次房产信托由新加坡地产基金管理公司ARA Asset Management分拆出来，该公司在新加坡很受投资者关注。Dynasty REIT的资产包括在中国的商用和住宅物业。

新加坡尚未跟上香港的步伐，还没有发行过单纯以人民币计价的IPO。一位消息人士说，目前未知在新加坡能否发行单纯以人民币计价的股票，因为新加坡的人民币存款远低于香港。该人士称：“我不是说我们做不到，而是认为情况越简单越好。”

购买是次股票的投资者可以自行选择，是在没有汇率风险的情况下以坡元收取房托收益，还是下注于人民币升值的可能性。

这一尝试或将令新加坡成为第一个发行人民币双币双股的交易所。

在香港市场，梅兰国际正力争成为第一家发行双币双股的公司。然而，据消息人士透露，该公司可能已改变了最初的计划。之前，市场默认在香港市场发行双币双股的优势之一，是可以加快审批程序；然而事实似乎并非如此。梅兰国际的募资规模约为1亿美元。

另外两家有可能在香港进行双币上市的公司有中国智能电气和深圳商贸通供应链管理公司。前者已经放弃了双币发行计划，只剩下后者仍在考虑中。

星展(DBSM.SI)、麦格理(MQG.AX)和渣打(STAN.L)(2888.HK)任Dynasty REIT上市的主承销商。(完)

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