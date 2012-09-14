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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 08:12 BJT

〔日本股市〕盘初涨至近三周高位,受美联储推出新一轮量化宽松政策提振

路透东京9月14日电---日本股市日经指数周五盘初上涨1.3%至9,000点上方的近三周最高位,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出新一轮量化宽松政策.

日经指数.N225上扬110.06点至9,105.21点,站上200日移动均线切入位9,002.74.东证股价指数.TOPX上扬1.1%至752.41点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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