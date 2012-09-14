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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 08:15 BJT

〔韩国股市〕盘初升至逾四个月最高位,受美联储推出新一轮量化宽松政策提振

路透首尔9月14日电---韩国股市周五蹿升至逾四个月最高位,追随美股涨势,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出新一轮量化宽松政策来刺激美国经济.

0004GMT,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11上涨2.32%至1,995.89点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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