〔中国经济〕要瞄准城市基建领域加大投入,引社会资金投入--副总理

路透北京9月14日电---中国国务院副总理李克强近日称,在当前形势下,应瞄准城市基础设施建设这类一举多得的领域加大投入,作为扩内需的有力"杠杆".

据新华社报导,李克强在赴西部省市宁夏考察时并称,城市基础设施建设是推进城镇化的重要内容,加强城市基础设施建设,既要政府推动,也要注重用改革的办法,创新机制和模式,吸引更多社会资金投入.

他表示,排水、公共交通等市政设施同百姓生活密切相关,环保产业发展前景广阔,但目前总体上这些还是"短板",随着城镇化推进和群众对生活环境改善的期待不断提高,这方面的需求很大,加快建设十分必要.

"这些事情迟早要办,是一种有效投资、是有利于扩大消费的投资,"李克强还强调,要提高投资效益,防止盲目建设,把西部大开发与扩大向西开放结合起来,形成新的综合优势,采取有效措施推进那些既能稳增长、又能调结构、还能惠民生的大事实事,增强经济内生动力和可持续性.

李克强还表示,支撑中国未来发展主要靠内需,西部大开发是扩大内需的重大战略举措.西部大开发要把开发和开放结合起来,积极承接产业转移,优化产业结构和资源要素配置,更好发挥后发优势,促进外贸稳定增长,实现开发和开放"双促进、双提升".

近期中国多个城市轨道、公路及市政基础设施建设项目获批,通过加大基建投资力度实现稳增长的政策取向进一步明确.(完)