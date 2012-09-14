〔ECB月报〕欧元区复苏预计非常缓慢,通胀预期保持稳定

路透法兰克福9月13日电---欧洲央行(ECB)在周四公布的月报中表示,欧元区经济增速预计保持疲弱,"不确定性加剧"正令市场信心承压.央行并称通胀预期仍保持稳定.

欧洲央行上周将主要指标利率维持在0.75%的纪录低位,但称今年欧元区经济萎缩的程度可能更甚于之前的预期.

像往常一样,欧洲央行月报的措辞与上周四政策会议后,总裁德拉吉所发表的主要政策声明几乎相同.

"欧元区经济的通胀预期持续稳定,"欧洲央行在月报中称.

"欧元区经济增长料保持疲弱,金融市场状况持续紧张和不确定性加剧,均令信心和人气承压."

"放眼中长期,我们预计欧元区经济只会非常缓慢地复苏,"欧洲央行称.

央行补充道,由于金融和非金融业需要调整资产负债表,加上失业率高企、全球复苏步伐不一,经济增长动能料仍受挫.(完)