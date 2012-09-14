《全球重要经济事件一览表》--9月14日-9月21日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月14日(五)

华盛顿--24国集团(G24)技术小组会议(最后一日).

布拉格--欧洲安全与合作组织(OSCE)第20届经济与环境论坛(最后一日).

尼科西亚--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿在一次会议上发表公开讲话.会议主题为:金融危机:原因、结果与政策反应(1800).

马德里--西班牙央行副总裁Fernando Restoy出席第二届证券市场国际会议,参加主题为"系统风险与证券市场"的讨论(1030).

佐治亚州亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在该联储主办的"经济大衰退对就业的影响"会议上致欢迎辞(1700).

宾夕法尼亚州费城--美联储理事拉斯金(Sarah Raskin)在第67届全国公民权利联合会(National Conference on Citizenship)年会上发表演讲,题为"探索公民参与和就业之间的联系"(1745).

9月15日(六)

尼科西亚--欧元集团会议.

9月17日(一)

维也纳--国际原子能总署(IAEA)大会(至9月21日).

里斯本--葡萄牙央行公布官方公报.

9月18日(二)

东京--日本央行货币政策会议(第一天).

悉尼--澳洲央行公布9月4日货币政策会议的会议纪录.

阿德雷德--澳洲央行助理总裁德贝尔在澳洲金融服务学会(FINSIA)、澳洲经济发展委员会(CEDA)、以及澳洲特许会计师协会(ICAA)的午餐会发表演说.(0300)

密歇根州安娜堡--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在Bank of Ann Arbor早餐会上发表演讲,题为"目前经济问题的前景".(1200)

纽约--美联储(FED)里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在纽约大学Money Marketeers活动中发表演说.(2215)

9月19日(三)

法兰克福--欧洲央行会议,没有利率决议宣布(至9月20).

赫尔辛基--芬兰总理卡泰宁发表有关经济与税收的演讲(0700).

东京--日本央行宣布货币政策决议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)韩国会议(至9月21日).

伦敦--英国央行公布9月5-6日货币政策委员会会议纪录.

斯德哥尔摩--瑞典央行公布9月5日执行理事会货币政策会议纪录.

堪培拉--国际货币基金组织(IMF),澳洲财政部和澳洲央行联合举办"结构改革和亚洲崛起"会议.澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)在会议上发表演讲(0050).

密苏里州堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在该联储主办的"劳动人口发展前景"会议上致欢迎辞(1345).

9月20日(四)

法兰克福--欧洲央行管委会和全行委员会议.无利率决议(最后一日).

东京--日本央行公布近期经济和金融市场进展月报(0500).

华盛顿--美联储公布美国季度资金流动报告(1600).

法兰克福--欧洲系统风险委员会(European Systemic Risk Board)会议.

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在一场研讨会上讲话(0900).

悉尼--澳洲央行公布报告(0030).

麻省昆西--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在South Shore Chamber of Commerce举办的经济前景早餐会上讲话(1144).

密苏里州堪萨斯城--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在堪萨斯联储举办的"劳工发展前景"会议上讲话,主题为"劳工发展"(1330).

密歇根IRONWOOD--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔对区域企业和社区领导人讲话(1730).

印第安纳NOTRE DAME--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在University of Notre Dame就"美国货币政策"发表演讲(2230).

9月21日(五)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)韩国会议(最后一日).

挪威卑尔根--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在卑尔根工商业协会主办的会议上发表演讲(0900).

维也纳--国际原子能总署(IAEA)大会(最后一日).

苏黎世--瑞士央行发表2012年9月统计公报和银行业统计月报(0700).

苏黎世--瑞士央行发表季度公报"货币政策报告-商业周期趋势)(0730).

佐治亚州亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大内部稽核协会(Atlanta Institute of Internal Auditors)发表演讲,题为"美国经济前景与货币政策"(1640).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 王兴亚

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