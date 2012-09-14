《汇市简讯》美元/日圆可能再度下跌,但日本买盘提供支撑

2353GMT

* 美联储宣布宽松政策后美元普遍走软,美元/日圆低见77.14,基调仍趋跌

* 美元/日圆反弹,因传闻日本央行询问日圆汇率(并不令人意外),以及日本买盘回潮

* 附近的停止单已成历史,在77.00下方挂有更多触碰失效的选择权(knockout option),但似乎在波动区间之外

* 日本包括半官方机构在内的投资者在未来可能买入

* 在纽约市场高位77.75附近有卖单,78.00上方挂有停止单.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]