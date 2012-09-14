《汇市简讯》澳元、新西兰元和加元兑日圆续升,此前美联储推出经济刺激计划

0023GMT * 非美元货币兑日圆走高 * 料有更多上行空间,澳元/日圆测试200日移动均线切入位81.84和一目均衡云区顶部81.93 * 82.00上方有大量停止单,亦有关于选择权的传闻 * 新西兰元/日圆有望测试8月21日高位64.72,停止单挂在64.75上方 * 更多停止单挂在65.00上方,该水准处可能有一些选择权.(完) --编译 兰秀娟;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=