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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 08:32 BJT

《中国报摘》--金融时报9月14日

* 头版头条:

--央行首度公布2002-2011年社会融资规模年度数据和结构以及月度数据,过去十年中国社会融资规模年均增22.9%.

* 其他:

--记者文章称,过去十年间中国银行业的海外资产据测算增长80%,中国银行业国际竞争力显着提升,而中国银行业实力不断壮大,为进一步海外扩展打开更广阔空间.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 宿泱韫; 审校 林高丽

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