〔欧洲经济〕希腊否认有关其将需要第三轮援助的报导(更新版)

标题新闻：日本标售10年期公债，投标倍数为3.74
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路透雅典9月13日电---希腊财长周四否认一篇关于希腊派驻IMF代表称该国将需要第三轮援助的报导.
欧元兑美元因为这篇报导下跌,后来这篇报导引述的官员本人也予以否认.目前,三大国际机构的检查员正在考虑发放希腊第二轮援助的下一笔款项.
"希腊的立场由总理和财长确定,"希腊财政部长史托纳拉斯对路透记者表示,对道琼斯/华尔街日报的报导作出回应.
该报导引述希腊驻国际货币基金组织(IMF)执委会官员Thanos Catsambas的话称,希腊将需要从欧洲贷款机构获得第三轮援助.报导还称,希腊无法弥补资金缺口,第二轮援助的目标仅实现了22%.
Catsambas发布声明称,该报导"至少有三处重要错误".
他表示,"(希腊)从来没有讨论过或提及过第三轮援助计划,文章标题就不对."
他还否认他曾说过欧元区和欧洲央行应该弥补希腊的资金缺口.
"关于希腊的欧元区伙伴国,我不采取任何立场.我的说法是,IMF已经通过扩展资金工具提供四年期融资,目前来说,没有设想任何额外融资."他补充表示.(完)
--编译 白云;审校 张涛
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