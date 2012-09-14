《中国报摘》--其他报纸重要消息9月14日

**上海证券报**

--记者获悉,由中国证券业协会起草的《证券公司客户资金账户开立指引》已经完成初稿.《指引》的最大亮点,是拟允许投资者"离柜"开户,即客户不必亲临券商营业网点完成开户流程.

--在2012夏季达沃斯论坛现场,重庆市市长黄奇帆表示,房产税今后一定会被国家立法,并成为中国的基本税制.但目前房产税仍难以在短期内全面推开,可能需要十至二十年才能够真正发挥作用.

--因跌破面值引发退市之忧的闽灿坤B(200512.SZ)"缩股保壳"方案在昨日召开的临时股东大会上获得通过.作为引爆纯B股退市危机的"标本",闽灿坤B的这一化解模式有极大的示范性.

**人民日报**

--外交部边界与海洋事务司司长邓中华称,中国政府公布钓鱼岛及其附属岛屿领海基线意义重大,再次向国际社会宣示中国对钓鱼岛拥有无可争辩的主权,而且有利于中国进一步完善领海制度.农业部渔业局有关负责人则表示,农业部在东海及钓鱼岛海域等坚持实施常态化护渔巡航,维护中国主权和海洋权益.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/宿泱韫; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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