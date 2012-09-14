《中国报摘》--其他报纸重要消息9月14日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
**上海证券报**
--记者获悉,由中国证券业协会起草的《证券公司客户资金账户开立指引》已经完成初稿.《指引》的最大亮点,是拟允许投资者"离柜"开户,即客户不必亲临券商营业网点完成开户流程.
--在2012夏季达沃斯论坛现场,重庆市市长黄奇帆表示,房产税今后一定会被国家立法,并成为中国的基本税制.但目前房产税仍难以在短期内全面推开,可能需要十至二十年才能够真正发挥作用.
--因跌破面值引发退市之忧的闽灿坤B(200512.SZ)"缩股保壳"方案在昨日召开的临时股东大会上获得通过.作为引爆纯B股退市危机的"标本",闽灿坤B的这一化解模式有极大的示范性.
**人民日报**
--外交部边界与海洋事务司司长邓中华称,中国政府公布钓鱼岛及其附属岛屿领海基线意义重大,再次向国际社会宣示中国对钓鱼岛拥有无可争辩的主权,而且有利于中国进一步完善领海制度.农业部渔业局有关负责人则表示,农业部在东海及钓鱼岛海域等坚持实施常态化护渔巡航,维护中国主权和海洋权益.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/宿泱韫; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。