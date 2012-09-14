《汇市简讯》美元/日圆回弹,美元以外货币兑日圆大多走升

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* 美元/日圆先前在海外市场跌至77.14,之后回弹,因传言称日本央行询问日圆汇率且有来自日本的买盘

* 美元以外货币兑日圆大多走升,有更多欧元空仓被轧平,上方仍有停止单

* 澳元、新西兰元和加元兑日圆再获买需,市场目前风险偏好高涨,但不知是否转瞬即逝

* 风险偏好上升可能令美元外货币兑日圆持续获得买需,或将支撑美元/日圆走势(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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