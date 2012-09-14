《分析师观点5》美联储推出QE3稳定经济,中国货币政策调控难度增加

路透北京9月14日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四推出新一轮大规模货币刺激计划(QE3),称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.此举对中国宏观及货币政策带来哪些影响?

路透就此采访多位业界人士,有关点评汇总如下:

--渣打银行(香港)财富管理部投资策略主管 梁振辉:

美国将作出"无上限"买债直至经济改善的举动,对股市短线气氛有很大帮助,港股恒生指数.HSI今早高开逾2%,并明显跑赢美股,但港股自上周欧洲央行出手救市以来累积一定升幅,故短期或有回吐压力.

预期恒指在20,000点水平见支持.重申中国有需要于今年底前减息和下调存款准备金率,如是者估计恒指有望回升至今年高位(21,760点).

目前中国经济下行风险较大,若要保住全年经济增长7.5%,必须调整政策.预期中国将有一次减息约25基点,及三次下调存款准备金率,每次50基点.

--建银国际研究部联席主管 苏国坚:

QE3部分为市场预料之中,最新进展是美国调升2013-14年经济增长预测至较强劲水平,对新兴市场特别是出口有正面作用,令中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)、瑞声声学(2018.HK)可以受惠;而长时间低利率可以提供资金到海外市场发展,有助产能改善,对原材料行业包括铜、铝、原油亦有正面作用.

而全球流动性增加,除了利好商品之外,为对冲通胀升温风险,相信资金会流入中港地产股如九龙仓(0004.HK)、长实(0001.HK)、世茂房地产(0813.HK)、中国海外(0688.HK)等等.

恒生指数今年底有机会升至22,000-22,500点,较现水平约有10%升幅,惟投资者要注意第三季度企业盈利或叫市场失望,令港股有机会于10月出现调整.

--华西证券分析师 曹雪峰:

QE3推出使得国际大宗商品价格上涨,但基于这是由流动性所驱动,而非盈利,对A股有色金属板块有较好提振作用,继而对中国A股市场也会有一定提振,因有色的指标权重还是比较大的.

如果从经济层面讲,QE3推出表明全球新一轮流动性泛滥再一次开始,可能会使中国的流动性状况也会有一些改善,但是中国的流动性改善不一定是依靠货币政策,而是依靠全球资本的流动.美国开闸放水后,可能会使得一部分钱流到新兴市场.不过,现在大家还是比较担忧QE3推出后,会不会使得中国的通胀上升,所以货币政策调整的可能性短时间不是特别充分.

A股这样的涨势能否得到延续,还是要看中国经济四季度能否趋稳.现在是基于流动性和市场信心的原因,推动了市场出现上涨.但如果四季度宏观经济没有出现明显趋稳迹象,那可能市场的失望心理就会产生.

不过,四季度经济企稳的可能性有,而且偏大一些.但从发改委审批来讲,实质情况还需要再观察.中国现在有1万亿的财政盈余,空间是有的,但相比08年空间还是比较小的,而且也不是说马上就会投,所以政策的效果还要边走边看.

--宏源证券固定收益高级分析师 何一峰:

现在美国和欧洲都推出了宽松性的政策,而且力度也很大.对于国内的影响,一方面,无疑将推高通胀预期,不过同时,外需若改善,对中国经济将起到正面作用.此外,我们并认为,外汇占款的流入环比将有所改善.

推升通胀预期对债市是比较大的利空效应,配置方面,我们建议投资机构压缩久期,仓位适当下调,回避利率产品,并可适当的关注一些短期限的券种.

--交通银行金融研究中心研究员 鄂永健博士:

美国新一轮量化宽松政策预计对国内政策方面的影响暂时应该不会太显着;就央行政策来看,中国央行应会以国内经济形势为主,一直以来央行坚持以逆回购方式提供流动性,而非降低存款准备金率,可能就是对国内中长期通胀形势有所顾忌,随着QE3的推出,推升国际大宗商品等价格,预计会间接导致央行对国内通胀形势更为警惕.

政策前瞻方面,年内央行再降低利率的可能性不大,但降准仍有必要和可能,一方面逆回购滚动发行成本较高,操作量也如滚雪球越来越大,另外在外汇占款很高的时候,需要保持较高的准备金率,现在随着外汇占款明显回落,准备金率则可以恢复到相对正常水平了.

--申万研究所首席债券分析师 屈庆:

美国经济恢复对于中国,至少外需方面是好的,但是对债券市场则将带来压力.同时,除了经济层面的影响,随着风险偏好回升,海外市场大宗商品价格及股票上涨,亦将令未来债券市场偏向谨慎.配置方面,推荐短久期偏防御型债券,以等待市场调整.

--上海中期金属分析师 方俊锋:

隔夜美联储推出了第三轮量化宽松货币政策,市场的风险偏好升温,结合当前欧债处于真空期的背景,我们认为商品市场的金融属性将进一步推涨期价.但是由于全球制造业仍然处在疲软的态势中,本轮的QE3效果将低于前两次,金属市场将获得涨势,但空间值得商榷,建议多单持有.

--招商银行金融市场部分析师 刘俊郁:

美国推出QE3后,中国应该不至于会跟随有特别大的宽松力度.因为外围资金流入会改善国内资金情况,再加上对中国通胀的担忧,甚至不排除降准等数量型政策力度会有所减弱的可能.

对市场而言,风险偏好回升对中长期债市不是一个好消息.大方向建议短期内防御为主,即降久期、降杠杆、降仓位.

--日信证券宏观策略部副总监 陈乐天:

在美国就业增长缓慢、失业人口增加较快的情况下,QE3的推出既符合伯南克"直升机上撒钱"的一贯思想,也是市场预期所在.

QE3推出,既能为市场提供充分的流动性,压低美元汇率,同时也会压低美国实体经济融资成本,有助于直接提振美国楼市及资产市场,间接推动美国实体经济增长.

对全球及中国而言,全球市场流动性的增加及美元汇率的贬值将推升大宗商品价格,这将通过国际输入因素及预期改变影响中国下半年及明年通胀形势.12月份,中国CPI可能会回升到3%以上,2013年全年可能在3%以上.

--中信证券固定收益部执行总经理 杨辉:

QE3推出,欧美都在放松,国内政策放松的可能性在变小,在延后.应该要考虑资本流动因素,虽然对通胀的容忍度有提高,但仍是比较关注的.年内,限制政策放松的因素,除了房地产,就是通胀.

QE3对债市会有心理打击.政策不放松,还有输入性通胀的压力.开盘10年期国债,收益率涨得较多.

心理影响过后,市场还是要回到基本面.看这项政策是否会对实体经济产生实质影响,改善美国国内的融资和经济状况.

--莫尼塔宏观研究员 乔永远:

QE3对通胀方面可能会有影响.9月通胀可能维持在8月的水平2.0%上下,目前来看问题并不太大,接下来如果全球商品价格较快上涨,可能会导致国内通胀担忧上升,这样的话会推迟国内降息降准.

但这方面的影响应该不会立即体现,9月的通胀应该也不会大幅超预期.

--华泰证券宏观分析师 张晶:

对我国政策并没有太直接的影响,在08、09年的全球共同的量宽的举措,让市场期待这次是不是有同样的举措.现在中国是在为09年过度投资买单的时候,如果这时再进行大规模经济刺激,同一个链条上的反复出错会影响未来经济复苏进程.

中国不会因为美联储的QE3而跟随(宽松),在稳增长需求下,国内某些经济领域需要保增长,则部分稳增长政策会相继出台.