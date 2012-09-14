〔全球商品〕大宗商品交易商对美联储QE3持更加谨慎而非乐观态度

路透9月13日电---对大宗商品市场来说,美联储推出的第三轮量化宽松(QE3)可能像许多电影的续集那样--情节相似,剧情高潮可期,就是影响没有第一集那么震撼.

但美联储最新一轮QE有了新的花样,让一些交易商有更多理由保持谨慎,而不是变得乐观:这回没有人知道QE会何时结束.

美联储主席贝南克周四承诺,将通过每月购买400亿美元债券,向美国经济注入其需要的所有资金,修复就业市场,直到就业明显改善.之前QE2的规模明确为6,000亿美元.如果失业率下降,美联储可能只会减少QE3的购债规模.

"市场参与人士原本预期会出台一个成熟全面、规模巨大、一次性的购债计划,"Prestige Economics的分析师Jason Schenker说."对金融市场和大宗商品价格的积极影响可能会逐步体现."

"投资者现在面临的关键问题是,这轮刺激措施会持续多久,"Sarhan Capital创始人Adam Sarhan说.

"如果他们认为将持续一段时间,而且美联储未来将必须采取更多行动,那现在看涨原油、黄金和金属就对了.但这些市场中的大多数已经出现过大幅价格波动,所以我认为未来人们更多是保持谨慎乐观."

2008年和2010年美联储推出前两轮QE后,大宗商品市场是在几个月后才出现大幅涨幅,而不是几周后.

最终QE3的影响可能较小,因为目前其它一些事件的影响更大,比起欧债危机、中国刺激措施、中东局势动乱、严重旱灾和其它2008年或2010年所没有的因素,美国经济不振的状况显得相对次要.

"QE3出台期间,我认为投资者面临更多下档风险,而不是上档机遇,"Hennessy Group联合创始人Charles Gradante说.

"可能除了黄金之外,大宗商品没有理想的经济前景作为价格涨势的支撑,尤其是原油和金属."

Man Investments组合式基金业务的商品研究主管Osvaldo Canavosio称,"我们的印象是,专注于商品领域的对冲基金公司基本认为,更多QE将有利于商品市场,但不会成为推动商品价格的主要动力."

"推动多数商品市场的主要因素将继续是那些影响供需的独特基本面因素."(完)