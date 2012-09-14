版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 09:59 BJT

〔标题新闻〕新西兰9月消费者信心指数降至111.9,对家庭前景看法依然谨慎--ANZ调查

注:澳新银行(澳盛银行,ANZ)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW9E8JO00Z]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐