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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 09:19 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货徘徊在99美元附近,美联储政策决定推动涨势

路透首尔9月14日电---美国原油期货周五在亚洲盘初涨至每桶99美元附近,扩大上日美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布政策决定后录得的涨幅.美联储宣布将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),直到就业前景明显改善.[ID:nSB1777692]

截至0038GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)10月原油期货CLc1上涨0.4美元,报98.71,为5月4日创下102.72美元以来最高;上日结算价上涨1.30美元,报每桶98.31美元.

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