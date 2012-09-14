〔芝加哥期市〕玉米期货受美联储举措提振上涨,但本周可能下跌逾3%

不过,玉米合约本周仍恐累计下跌逾3%,创下6月17日以来的最大周跌幅,本周稍早美国政府发布的玉米产量预估超过了分析师的平均预期.

芝加哥期货交易所(CBOT)-11月大豆合约SX2几无变动,报每蒲式耳17.46-1/2美元,上日略微走坚.该合约本周累计可能小涨0.43%,前一周录得逾一个月来的首个周跌幅.